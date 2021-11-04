РИАМО - 4 ноя. День народного единства, который отмечают в стране в четверг, тесно связан с историей России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он поздравил горожан с праздником и напомнил, что в самые сложные для страны времена, народ объединялся и вместе справлялся со всеми трудностями.

«И сейчас, когда мы боремся с общей бедой – коронавирусом, нам снова нужно действовать сообща. Помогать и поддерживать друг друга, с оптимизмом смотреть в будущее», - написал Собянин на своей странице в Instagram.

Также он пожелал горожанам здоровья, благополучия и добра.

День народного единства отмечают в РФ с 2004 года. Он приурочен к объединению народного ополчения в 1612 году под предводительством купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. В этот год польские интервенты были изгнаны из Москвы. Тогда же на Руси закончилось Смутное время.