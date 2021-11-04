РИАМО - 4 ноя. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что после того, как будет введена геномная экспертиза для мигрантов, ее можно будет поэтапно расширить сначала на преступников, а потом и на всех жителей страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

3 ноября глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения, касающиеся геномной регистрации трудовых мигрантов в РФ. Это связано с ростом совершаемых ими преступлений.

«Это мощный первый шаг, который даст возможность поэтапно внедрять такую экспертизу. Первый этап - для мигрантов, второй - для всех, кто совершает уголовные преступления, третий - для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше - будет видно», - уточнил Выборный.

По его словам, перспектива прохождения законопроекта о геномной экспертизе мигрантов в стране высока, если документ правильно подготовить и не будет конфликтов норм права.

Депутат считает, что геномные данные будут у органов правопорядка, тогда можно будет оперативно устанавливать участников преступления и привлекать их к ответственности.