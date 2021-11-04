РИАМО - 4 ноя. 9 ноября днем в столице прогнозируют похолодание до нуля градусов, а также ожидается мокрый снег и дождь, сообщает ТАСС.

«Во вторник, 9 ноября, температура будет уже приближаться к климатической норме: и ночью, и днем прогнозируется от нуля до плюс 5 градусов. Дальше, предварительно, по прогнозам Росгидромета, температура будет еще понижаться на 1-2 градуса», - отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что 9 ноября в городе ожидаются все фазы осадков: дождь, мокрый снег и небольшой снежок.

Синоптик уточнил, что перед похолоданием жителей столицы порадуют очень теплые дни. Так, 4 и 5 ноября в мегаполисе воздух прогреется до плюс 12-13 градусов тепла.

Конец первой недели ноября также будет довольно теплыми. Температура прогнозируется в районе плюс 7-9 градусов 6 ноября и плюс 3-8 градусов 7 ноября.