РИАМО - 4 ноя. Член Генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Роман Терюшков встретился с добровольцами Люберец, оказывающими помощь жителям в период пандемии, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Терюшков привез в Люберцы средства индивидуальной защиты (СИЗ) и санитайзеры, которые обязательно нужны в работе, обсудил с руководителем штаба и волонтерами особенности организации мер поддержки населения и ее масштабы.

«Ситуация в последние два года действительно тяжелая не только у нас в регионе, в стране, но и в мире в целом. Помощь неравнодушных ребят очень нужна тем, кто остался один, кто не может выйти из дома во время пандемии. Как правило, это люди престарелого возраста, инвалиды, которым приходится еще сложней», - сказал депутат.

В разгар нерабочей недели мобилизованы центры по работе с населением. В Люберцах волонтеры ежедневно обрабатывают порядка 10 заявок на доставку продуктов и рецептурных лекарств престарелым жителям, помогают на пунктах вакцинации и в медучреждениях. 147 добровольцев штаба «Единой России» - студенты, члены молодежных организаций округа и жители откруга с активной гражданской позицией.

Руководитель центра Георгий Николаев сообщил, что постоянная адресная база оказания помощи в округе сегодня насчитывает порядка 700 позиций. Со многими заявителями волонтеры работают на постоянной основе еще со времен первого пика пандемии Covid-19 в марте прошлого года.

«В 2020 году с марта по июнь нами отработано более 3 тыс. обращений жителей. На сегодняшний день с момента объявленной мобилизации - в работе 67 просьб. Добровольцы оказывают помощь самого различного плана – кому-то необходимо доставить лекарства, кому-то помочь по хозяйству», - сказал Николаев.

Волонтерский центр партии «Единая Россия» в Люберцах работает на базе общественной приемной местного отделения: Люберцы, улица Кирова, 22.