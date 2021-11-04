РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 ноя. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 16 011 случаев заболевания, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 2 732 случая заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 529 730 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 960 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 459 906 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.