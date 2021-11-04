РИАМО - 4 ноя. Штраф в 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на 90 суток грозит организаторам квестов «Номер 1408» и «Убийство в закрытой комнате», которые работали в центре Москвы, несмотря на эпидканикулы. Об этом сообщил главный инспектор ОАТИ Антон Романов.

«В ходе проведения ежедневных рейдов 3 ноября Объединением административно-технических инспекций было установлено, что две квест-комнаты в ЦАО не приостановили свою деятельность: в помещении находились работники и посетители», - отметил Романов.

Он уточнил, что организаторы не закрыли бронирование на развлекательные мероприятия на период действия нерабочих дней.

За выявленные нарушения юрлиц могут оштрафовать на 300 тыс. рублей. В случае причинения вреда здоровью людей штраф может вырасти до 1 млн рублей или компания приостановит деятельность на срок до 90 дней.

В столице с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Закрыты торговые центы, кафе, многие учреждения, запрещены развлекательные мероприятия. Работают продуктовые магазины, аптеки.