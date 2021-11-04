РИАМО - 4 ноя. Столица выставит на электронные торги складское помещение площадью порядка 2 тыс. кв. м, оно находится на востоке города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До конца года на открытый электронный аукцион выйдет помещение площадью 1981 кв. м, расположенное по адресу: 1-й Иртышский проезд, дом 12», - уточнил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

По его словам, начальная цена лота составит 96,1 млн рублей. Помещение имеет складское назначение, оснащено водопроводом и электроснабжением. Подробная информация доступна на инвестиционном портале мегаполиса.

Всего с начала 2021 года на востоке столицы продали на торгах 63 лота на сумму 825,4 млн рублей.