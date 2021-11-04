РИАМО - 4 ноя. Участниками интеллектуальной викторины «Осенний марафон» на столичном портале «Активный гражданин» за 2 недели стали около 50 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году темой викторины стали перемены, которые произошли в столице за последние 10 лет. Организаторы подготовили 192 вопроса. Например, какая станция метро стала 200-й или чем украшен купол павильона «Космос» на ВДНХ.

Новые этапы викторины открывают по понедельникам и средам в 09:00. На сегодняшний день уже открыты 5 этапов из 8. В каждый из этапов входят 3 викторины по 8 вопросов.

За правильный ответ начисляют баллы, победители получат призы. Например, звуковую колонку-матрешку. Кроме того, 1,5 тыс. участкам достанется карта «Тройка» лимитированной серии, которая не продается в метро.

Итоги «Осеннего марафона» на портале «Активный гражданин» подведут 21 ноября, присоединиться к викторине можно в любой день.