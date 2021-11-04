РИАМО - 4 ноя. Контролеры выявили 10 тыс. человек без средств индивидуальной зашиты в первые нерабочие дни в общественном транспорте столицы. Проверки на всем транспортном комплексе продолжаются, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

«Наша основная задача – создать безопасную среду в транспорте. В связи с ростом числа инфицированных коронавирусом, более 1,5 тыс. контролеров ГКУ «Организатор перевозок» проводят усиленные проверки соблюдения масочного режима на всем транспортном комплексе столицы», - сказал руководитель учреждения Владислав Султанов.

Он напомнил, что пассажиры обязаны надевать маску перед началом поездки в общественном транспорте и снимать ее только после выхода на улицу. Такие меры безопасности смогут сохранить здоровье и снизить число инфицированных коронавирусом.

Однако следует помнить, что маску нужно надевать правильно – нос и рот должны быть полностью закрыты.