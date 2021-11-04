РИАМО - 4 ноя. Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в СК РФ и прокуратуру о гражданах, принимающих участие в антипрививочной кампании. Особое внимание служба просит обратить на врачей, которые не прививаются, сообщается на сайте «Медвестник».

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения направила в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против Covid-19. Информацию о таких лицах необходимо передавать в прокуратуру и СК региона. Документ подписан главой Росздравнадзора Аллой Самойловой.

Надзорное ведомство поручило обратить особое внимание на медиков, участвующих в антипрививочной кампании и незаконная деятельность которых предусмотрена статьями 207.1 и 207.2 УК РФ.

Например, управление Росздравнадзора Ростовской области отправило в силовые органы уже 5 заявлений, а региональная прокуратура уже проводит проверки.

Статья 207.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Статья 207.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия.

Сегодня для вакцинации от Covid-19 россиянам доступны четыре отечественные вакцины: «Спутник Лайт», «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Жители страны могут привиться любой из них на свой выбор. Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отечественная вакцина «Спутник V» эффективно защищает от всех разновидностей коронавируса, в том числе от нового варианта дельта-штамма AY.4.2.