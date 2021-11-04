РИАМО - 4 ноя. Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в СК РФ и прокуратуру о гражданах, принимающих участие в антипрививочной кампании. Особое внимание служба просит обратить на врачей-антипрививочников, сообщается на сайте «Медвестник».

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 ноября направила в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Информацию о таких гражданах необходимо передавать в прокуратуру и СК региона. Документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Особое внимание служба поручила обратить на медработников, принимающих участие в антипрививочной кампании и незаконная деятельность которых предусмотрена статьями 207.1 и 207.2 УК РФ.

Руководитель управления Росздравнадзора Ростовской области Татьяна Полинская сообщила, что служба отправила в силовые органы уже пять заявлений, а региональная прокуратура уже начала проверки.

Ст.207.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Максимальным наказанием за совершение данного преступления является ограничение свободы на срок до трех лет.

Ст.207.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия. В случае если указанное деяние повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то нарушителю грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Если же деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет лишения свободы.