РИАМО - 4 ноя. В центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ впервые появились на свет мальки редких рыб - вырезубов, которые занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пользователи соцсетей могут увидеть фото и видео мальков вырезубов на страницах центра в Facebook, Instagram и «ВКонтакте». В длину мальки рыбок всего 3-5 см. Взрослая особь может достигать до 75 см.

Вырезубы относятся к семейству карповых. Своим названием эти рыбы обязаны острым зубам, которые способны раскусить раковину моллюска. Во время нереста у вырезубов появляется красивый жемчужный окрас. В естественной среде они обитают в водоемах юге России, а также в Азербайджане и Иране.

Численность вырезубов сокращается из-за браконьеров и загрязнения воды. В «Москвариуме» вырезубы живут с момента открытия в 2015 году.