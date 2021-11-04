РИАМО - 4 ноя. В течение 1,5 лет сервисы на основе искусственного интеллекта помогли столичным врачам обработать более 1 млн исследований пациентов с Covid-19, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В мегаполисе начали применять новые, инновационные подходы в здравоохранении весной прошлого года. Тогда появилась необходимость ускорить время диагностики коронавируса у пациентов. Цифровые сервисы позволяют автоматически выявлять признаки Covid-19 на КТ-снимках легких.

«Цифровизация всего процесса диагностики существенно повлияла на время проведения исследования: весь процесс — от отправки КТ-снимка в сервис до получения подробного заключения — в экстренных случаях может занимать всего 5 минут, а в среднем сейчас составляет 6,5 минуты», — отметила замдиректора по медицинской части Центра диагностики и телемедицины столичного Депздрава, врач-рентгенолог Наталья Ледихова.

Исследования медики проводят с помощью сложного оборудования. В результате предоставляется высококачественный детализированный снимок.

Протоколы лечения и результаты исследований доступны пользователям электронной медкарты на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».