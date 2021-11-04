РИАМО - 4 ноя. В течение 1,5 лет сервисы на основе искусственного интеллекта помогли столичным врачам обработать более 1 млн исследований пациентов с Covid-19, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В мегаполисе начали применять новые, инновационные подходы в здравоохранении весной прошлого года. Тогда появилась необходимость ускорить время диагностики коронавируса у пациентов. Цифровые сервисы позволяют автоматически выявлять признаки Covid-19 на КТ-снимках легких.
Исследования медики проводят с помощью сложного оборудования. В результате предоставляется высококачественный детализированный снимок.
Протоколы лечения и результаты исследований доступны пользователям электронной медкарты на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии