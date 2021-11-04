РИАМО - 4 ноя. Подмосковные врачи вылечили от коронавируса еще 3285 пациентов, всего болезнь победили 459 906 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Московской области выявили 2732 новых случая Covid-19, скончались 52 заболевших. С начала пандемии в регионе зафиксировали 529 730 случаев инфекции, умерли 8960 пациентов.

Эпидканикулы завершатся в Подмосковье 8 ноября. Вернутся к очному посещению детские сады и школы, откроются магазины и кафе.

В регионе работают 300 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. В Подмосковье сделали прививку уже свыше 4 млн человек.