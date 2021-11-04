РИАМО - 4 ноя. В предстоящие субботу и воскресенье Московский регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, однако температура все еще будет выше климатической нормы, ожидается небольшой дождь и до плюс 10 градусов, сообщила в четверг РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В ночь на субботу столичный регион будет медленно пересекать холодный атмосферный фронт. На большей части столичного региона ночь еще будет довольная теплая - плюс 4-9 градусов», - рассказала Позднякова.

В субботу, 6 ноября, в Москве ожидается плюс 8-9 градусов, по области - плюс 5-10. Скорость порывов западного ветра может достигать 15 м/с.

В воскресенье, 7 ноября, регион будет находиться в зоне холодного фронта, местами сохранится небольшой дождь.

«Температура понизится и ночью, и днем. Минимальная температура в городе будет составлять порядка плюс 2-7 градусов, и дневная температура плюс 4-9», - добавила Позднякова.

По ее словам, холодный воздух будет постепенно завоевывать Московский регион. При этом температура воздуха в воскресенье будет на 2-4 градуса выше климатической нормы.