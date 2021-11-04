РИАМО - 4 ноя. В Московской области за минувшие сутки зафиксировали 2 732 новых случая коронавируса, всего в регионе с начала пандемии выявили 529 730 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что стабилизация эпидситуации по коронавирусу позволяет завершить период нерабочих дней в регионе 7 ноября.

Но в Подмосковье по-прежнему следует соблюдать все меры безопасности из-за коронавирусной инфекции.

Ранее члены совета ректоров вузов Московского региона договорились провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения учебных заведений. Вузы не будут действовать жестко в этом вопросе, а планируют принимать решения в зависимости от ситуации.