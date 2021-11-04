РИАМО - 4 ноя. Команда российской образовательной платформы Qmarketing Academy решила запустить курсы по маркетингу и веб-дизайну для бездомных из благотворительной организации «Ночлежка». Тем самым, они смогут обучиться профессии и найти работу, сообщает Lenta.ru.

В проекте смогут принять участие бывшие и нынешние подопечные «Ночлежки» в Москве и Санкт-Петербурге. Программа обучения рассчитана на срок от 3 до 6 месяцев, ее специально адаптировали для бездомных, так как при работе с ними необходима особая подготовка. Перед началом курса они смогут проконсультироваться у специалистов по профориентации. Задания бездомные смогут выполнять на компьютерах организации, а проверять их будут кураторы.

После обучения участники проекта получат диплом, смогут составить резюме и подготовиться к собеседованию. По словам организаторов проекта, 12% тех, кто обращаются в «Ночлежку», имеют высшее или неполное высшее образование, а 60% — среднее или среднее профессиональное. Однако они не могут найти работу, так как ситуация усугубилась в связи с Covid-19.

«Количество бездомных в России, особенно во время пандемии, сильно выросло. Большинство из них потеряли работу, потому что часть оффлайн-профессий, которые ранее были востребованными, утратили свою ценность или полностью перешли в онлайн», – отметил основатель Qmarketing Academy Роман Кумар Виас.

В июле этого года вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минтруду РФ и МВД уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства», а Минстрою РФ - подумать о возможности постановки бездомных в очередь на социальный наем жилья.