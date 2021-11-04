РИАМО - 4 ноя. За минувшие сутки в столице скончалось 97 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. С начала пандемия инфекция унесла жизни 31 728 человек, сообщает московский оперштаб.

С начала пандемии в Москве подтвердили 1 843 362 случая коронавируса, выздоровели после инфекции 1 618 624 пациента.

В городе продолжаются эпидканикулы. Они продлятся до 7 ноября. Закрыты все магазины и заведения общепита. Работать могут лишь продуктовые магазины, аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи разработали специальный тест, который показывает, действительно ли человек вакцинировался от коронавируса или купил поддельный сертификат. Тест показывает наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26.