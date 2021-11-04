РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 ноя. 30 фермерских хозяйств представляют свою продукцию на ярмарке в подмосковном Королеве, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В подмосковном Королеве открылся фермерский рынок рядом с гипермаркетом «Глобус». Работать ярмарка будет каждый день с 10:00 до 18:00 до 7 ноября. В день открытия ярмарку посетили исполняющий обязанности главы города Игорь Трифонов и первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

«Формат ярмарок востребован жителями. Фермеры могут представить свою уникальную продукцию, жители города имеют возможность приобретать свежие продукты к своему столу. Здесь вкусно, уютно, каждый производитель лично отвечает за свой продукт», - сказал Трифонов.

На открытии ярмарки выступал казачий хор, а гостей встречали скоморохи.

Свою продукцию представляют 30 лучших фермерских хозяйств Подмосковья и других регионов. Среди участников ярмарки победители и призеры различных конкурсов, в частности можно оценить полутвердый овечий сыр, завоевавший награды на конкурсе «Лучший сыр России-2020» у КФХ «Царство Золотого Петушка». Среди участников также обладатели золотой медали «Лучшая ферма 2020». Есть и мировые рекордсмены, производители молочной продукции, мясной и рыбной. На ярмарке можно найти и изделия ручной работы, и поучаствовать в мастер-классах.