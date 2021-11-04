РИАМО - 4 ноя. За минувшие сутки в Москве были госпитализированы 1580 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус. На ИВЛ находятся 730 заболевших, сообщает столичный оперштаб.

Также за сутки в столице выявили 6305 новых случаев заражения, болезнь смогли победить 6633 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 618 624.

С начала пандемии в Москве подтвердили 1 843 362 случая коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября. По его словам, ситуация с коронавирусом начинает стабилизироваться.