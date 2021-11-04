РИАМО - 4 ноя. В Москве за минувшие сутки подтвердили 6305 случаев Covid-19, всего в городе зафиксировали 1 843 362 случая инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках города и пунктах вакцинации.

Ранее директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», врач-геронтолог Кирилл Прощаев подчеркнул, что массовая вакцинация людей от различных заболеваний не может стать причиной преждевременного старения. Он отметил, что как раз Covid-19 может стать риском преждевременного старения.

В мегаполисе для привившихся от коронавируса разыгрывают квартиры. Розыгрыши продлятся каждую среду до 24 ноября включительно.