РИАМО - 4 ноя. За прошедшие сутки в России умерли 1195 пациентов с коронавирусом, всего в стране скончались 243 255 заболевших, сообщает оперштаб.

Таким образом, в России вновь обновлен антирекорд по смертности. Предыдущий антирекорд по суточной смертности пациентов с коронавирусом в стране составлял 1189 человек.

Заразившиеся Covid-19 продолжают поступать в региональные больницы РФ. Большая часть из них не делала прививки от коронавируса.

Для стабилизации ситуации с Covid-19 в стране объявлены нерабочие дни. Они продляться по 7 ноября.