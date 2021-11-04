РИАМО - 4 ноя. В России за минувшие сутки подтвердили 40 217 случаев Covid-19, всего в стране выявили 8 673 860 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

Эпидситуация с коронавирусной инфекцией в стране все еще сложная. В России продолжается период нерабочих дней, который продлится по 7 ноября.

В стране продлили запрет на проведение массовых мероприятий в школах, он будет действовать до 2024 года.

В России появились тесты, чтобы определить поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19. Они не получат массового применения для проверки всех вакцинированных людей.