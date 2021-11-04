РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. Рабочие завершили строительство парковки и ремонт кровли на стадионе «Зенит» в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

Исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Вячеслав Назаров совместно с директором МУ «Спортивная школа по футболу «Витязь» Валерием Волковым 3 ноября проверили ход ремонтных работ на стадионе «Зенит».

На сегодняшний день в учреждении построена парковка, приобретена и установлена защитная сетка на футбольном поле. Проведены работы по ремонту кровли, фасада здания, замене оконных рам, усилено освещение стадиона.