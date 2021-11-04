РИАМО - 4 ноя. В столице в четверг столбики термометров могут подняться до плюс 11 градусов, данная температура на 7-8 градусов выше нормы ноября, она соответствует показателям начала октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что в течение дня на территории Центральной России не будет осадков, облака поредеют, а солнце прогреет воздух в столице до плюс 9-11 градусов, в Подмосковье - до плюс 7-12.

«В XXI веке теплее днем 4 ноября было только в 2013 году, когда максимальные термометры показали плюс 11,0, в прошлом же столетии рекорд принадлежит 1938 году (плюс 11,9), который является абсолютным максимумом за весь климатический ряд с момента начала наблюдений – с 1879 года», - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Таким образом, 4 ноября 2021 года в Москве может занять 3-ю строчку по теплу за всю 142-летнюю историю регулярных метеонаблюдений.