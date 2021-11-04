РИАМО - 4 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства.

«Большая единая страна - с праздником!!!» - написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также выложил видеоролик с фотографиями всех регионов России, которые показаны в алфавитном порядке.

День народного единства празднуют в стране с 2004 года. Он приурочен к объединению народного ополчения в 1612 году под предводительством купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, чтобы изгнать польских интервентов из столицы. Тогда же на Руси закончилось Смутное время.

На сегодняшний день Московский регион представляет собой символ народного единства. Здесь живут представители самых разных национальностей: русские, украинцы, татары, армяне, азербайджанцы и другие.