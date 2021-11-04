РИАМО - 4 ноя. Температура прошедшей ночью в столице на основной метеостанции ВДНХ была плюс 7,3 градуса, таким образом минувшая ночь стала второй из самых теплых в городе с 1948 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Для 4 ноября (эта температура – ред.) является самым высоким показателем за вторую половину 20 века, а в век глобального потепления - уступает только 2020 году, когда ночью было плюс 7,8 (градуса – ред.)», - написал синоптик в своем Instagram-аккаунте.

В четверг в столице ожидается теплая погода, температура может подняться до плюс 11 градусов, что выше климатической нормы. Прогнозируются небольшой дождь и облачность с прояснениями.

Также за 12 часов в столице выпало 12% от месячной нормы осадков.

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