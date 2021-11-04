РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 ноя. Жителей подмосковного Подольска поздравили с государственным праздником РФ - Днем народного единства, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Этот праздник приходится на день Казанской иконы Божией Матери — покровительницы народного ополчения Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, избавившего Русь от тяжелых последствий Смутного времени.

«Всегда на нашей земле люди различных национальностей, религиозных убеждений и политических взглядов жили в мире и согласии. Это было залогом силы и процветания Отечества. Тогда, более 400 лет назад, преодолев Смуту, наш народ отстоял свободу и независимость Родины, укрепил основы государственности. Эта героическая эпоха, вся отечественная история учит: только сохраняя гражданскую солидарность, оберегая свои традиции и духовные ценности, мы сможем добиться поставленных целей», - говорится в сообщении.