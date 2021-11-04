РИАМО - 4 ноя. Под мостом на 74-м км трассы М-3 в селе Атепцево Наро-Фоминского городского округа обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация об опасной находке проступила в 10:05 3 ноября. Место обнаружения взяли под охрану сотрудники полиции. Угрозы для жизни населения нет.

В тот же день специалисты министерства обороны РФ изъяли и уничтожили боеприпасы.

В данных работах были задействованы 5 человек и 2 единицы техники.