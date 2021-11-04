РИАМО - 4 ноя. Закончились работы по благоустройству сквера им. Героя СССР Михаила Судакова в столичном районе Люблино, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Он расположен между улицами Краснодонская, Совхозная, Судакова и проспектом 40 лет Октября.

В 2014 году в этом сквере были сделаны игровые зоны, обновлен памятник танкисту, участнику битвы за Москву, Герою Советского Союза, жителю района Люблино Михаилу Судакову. Также рабочие высадили там кусты сирени.

В текущем году в рамках благоустройства на данной территории создали спортивную и детскую площадки, построили сцену с амфитеатром, установили скамейки для тихого отдыха, около 70 фонарей.

Еще в сквере привели в порядок газоны, высадили деревья и кустарники, создали цветники, сделали живую изгородь.