РИАМО - 4 ноя. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту дорожной аварии в Видном, там иномарка сбила женщину с детьми на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о происшествии поступила 3 ноября в 19:52. ДТП произошло у дома 9 по улице Березовой. Водитель за рулем Mercedes при развороте наехал на женщину и двоих детей в возрасте 2 года и 17 лет. Пострадавших доставили в больницу. Они получили травмы разной степени тяжести.

Проверку по данному факту проведет Видновская городская прокуратура. Специалисты дадут оценку соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Полиция также начала проверку по факту дорожной аварии.