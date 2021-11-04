РИАМО - 4 ноя. За последние 12 часов в Москве выпало 7 мм осадков, что составляет 12% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Он напомнил, что дождь начался в мегаполисе во второй половине дня 3 ноября, к ночи он усилился, а видимость ухудшилась до 3,7-4,8 км.

По его словам, в Подмосковье больше осадков выпало в городском округе Истра – 9 мм.

«В ближайшие часы погода возьмет курс на улучшение. Благодаря влиянию гребня антициклона осадки прекратятся, облака поредеют, а выглянувшее солнце согреет воздух до аномально высоких для первой декады ноября показателей», - написал синоптик в своем Instagram-аккаунте.

Месячная норма ноября по осадкам составляет 58 мм.