РИАМО - 4 ноя. За первые 7 месяцев 2021 года объем экспорта высокотехнологичной столичной продукции составил 15,9 млрд долларов. Это на 14,3% больше показателя того же периода 2020 года, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В настоящее время доля столицы в общероссийском объеме такого типа товаров составляет более 27%.

«Каждый четвертый рубль зарубежных продаж высокотехнологичной продукции страны сегодня приходится на Москву. А по совокупному экспорту столица России по итогам прошлого года вошла в топ-5 мировых мегаполисов-лидеров», - рассказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В столице экспортерам оказывается разнообразная поддержка: они могут претендовать на субсидии и гранты, присоединиться к акселерационным программа, посетить другие страны в рамках бизнес-миссий.

«Один из лучших показателей роста демонстрирует товарная категория, куда входят оптика, измерительные приборы и медицинская техника. По итогам января-июля 2021 года объем поставок составил 251,06 млн долларов, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года», - отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За 9 месяцев 2021 года центр поддержки экспорта «Моспром» организовал 21 мероприятие байерской программы для 115 предприятий столицы. Итогом одного из таких событий стал договор о поставках умных систем эффективного освещения от столичного экспортера в Узбекистан.