РИАМО - 4 ноя. Возгорание произошло на складе в Коломне, площадь пожара составила 500 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о происшествии по адресу: Коломна, улица Л. Толстого, 1, поступила в 21:45 3 ноября. В здании наблюдалось сильное задымление.

В 23:40 возгорание локализовали на площади 500 кв. м. Открытое горение ликвидировали 4 ноября в 00:38. Во время пожара никто не пострадал.

Для тушения огня задействовали 67 человек и 20 единиц техники.

По информации из открытых источников, по вышеуказанному адресу находятся склад елочных игрушек, мебельная фабрика, склад хозтоваров и другие организации.