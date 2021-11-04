РИАМО - 4 ноя. Финляндия входит в число стран, наиболее активно инвестирующих в российскую столицу, накопленные прямые инвестиции из Финляндии к этому году составили 4,1 миллиарда долларов США. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестиционный потенциал и бизнес-климат Москвы продолжают привлекать иностранных инвесторов, предлагая международному бизнесу широкие возможности для реализации своих проектов и меры поддержки инвесторов такие же, как и российским компаниям. Финляндия входит в число стран, наиболее активно инвестирующих в российскую столицу. По данным Центробанка на 1 апреля 2021 года, накопленные прямые иностранные инвестиции из этой страны составили 4,1 миллиарда долларов США. За год их объем вырос на 150 миллионов долларов. Это еще раз подтверждает, что Москва сохраняет свои позиции инвестиционно-привлекательного мегаполиса», – отметил заместитель мэра.

В российской столице локализовано значительное количество финских компаний и офисов.