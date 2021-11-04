РИАМО - 4 ноя. Министерство сельского хозяйство и продовольствия Подмосковья начало проведение встреч с 14 аграриями, победившими в конкурсах на ведомственные гранты под названиями «Агростартап» и «На развитие семейных ферм». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«Встречи с победителями грантовых конкурсов текущего года проводятся для разъяснения обязательств, возникших в связи с получением поддержки, и условий расходования бюджетных средств. Во встречах принимают участие 13 получателей грантов «Агростартап» и 1 получатель гранта «На развитие семейной фермы», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Встречи с победителями конкурсов пройдут в министерстве со 2 по 12 ноября. Глава ведомства Воскресенский отметил, что личные встречи представителей министерства и грантополучателей важны, так как на мероприятиях проводится разъяснительная работа в целях минимизации количества нарушений действующего законодательства Московской области, влекущих частичный или полный возврат бюджетных средств.

«Грантополучателям разъясняются положения заключенных соглашений о предоставлении поддержки, о необходимости достижения показателей результативности использования гратов. Сотрудники министерства также рассказывают о порядке и сроках предоставления отчетной документации, недопущении нецелевого использования средств, о санкциях, применяемых в случае допущения нарушений», - разъяснил Воскресенский.

В 2021 году общая сумма денежных грантов, выделенных работникам сельскохозяйственной промышленности Подмосковья, составила более 91,6 млн рублей. Из них 41,5 млн рублей выделено на гранты «Агростартап» и около 50,2 млн рублей – на гранты «На развитие семейных ферм».