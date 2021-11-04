РИАМО - 4 ноя. В четверг утром в Подмосковье и Москве местами пройдет небольшой дождь, днем температура воздуха может подняться до плюс 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Температура воздуха в Москве составит плюс 10 - плюс 12 градусов, в Подмосковье ожидается от плюс 7 до плюс 12.

Скорость южного ветра не будет превышать 10 м/с. Днем атмосферное давление достигнет отметки 753 мм рт. ст., влажность воздуха - порядка 80%.

По данным синоптиков, в четверг жителей региона ожидает не по сезону теплая погода. Температура воздуха будет на 7 градусов выше климатической нормы.

Тепловые аномалии и дожди: каким будет ноябрь в Московском регионе>>