РИАМО - 4 ноя. Культурные учреждения Москвы и Подмосковья подготовили масштабные онлайн-программы для «Ночи искусств». В этом году она проходит в День народного единства.

Столица в рамках акции сделала упор на виртуальные путешествия и прямые трансляции. Разнообразные культурные события – более 120 мероприятий – охватывают интересы всех возрастов.

«Это концерты, лекции, перформансы, выставки, театральные постановки. Технологии позволяют музеям, театрам и другим культурным площадкам значительно расширить свою аудиторию», – отмечала ранее заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Московская область в «Ночь искусств» познакомит жителей и онлайн-гостей региона с самыми яркими достопримечательностями, расположенными в Подмосковье. Это историко-художественный музей «Новый Иерусалим», усадьба Вяземы, музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль» и другие удивительные места.

Зрители смогут прогуляться по виртуальным залам и познакомиться с уникальными коллекциями областных музеев, а также увидят онлайн-выступления творческих коллективов и театральных трупп. Встречи стартуют в 15:00.​