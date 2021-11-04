РИАМО - 4 ноя. Сегодня в России отмечается День народного единства, установленный в честь важного события, произошедшего в 1612 году. Также 4 ноября православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери.

День народного единства

Ноябрьские праздники в России имеют сложную судьбу. Старшее поколение еще помнит, как отмечалось 7 ноября – День согласия и примирения. Однако в 2004 году Госдума решила стереть ассоциации между единением народа и Октябрьской социалистической революцией, вследствие чего перенесла выходной день с 7 на 4 ноября.

К переносу праздничного дня россияне отнеслись по большей части философски, хотя повод отмечать День народного единства действительно есть. В 1612 году народное ополчение, состоящее из людей различных сословий, объединилось под предводительством купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Тогда народу удалось изгнать польских интервентов из Москвы и положить конец Смутному времени.

Праздник Казанской иконы Божией Матери

День народного единства тесно связан с другой памятной датой. Долгое время на Руси в этот день на государственном уровне прославляли Казанскую икону Божией Матери. Икона была в ополчении, когда русский народ освободил Кремль. Она стала символом заступничества за Русь в Смутное время.

С иконой связаны и старинные предания. По одному из них, Казанскую икону Божией Матери нашла 9-летняя девочка Матрона, к которой во сне явилась Богородица. Она велела девочке откопать икону на пепелище пожара, уничтожившего часть Казани в 1579 году.

Также на Казанскую старались играть свадьбы. Брак, заключенный в этот день, считался особенно крепким: «Кто на Казанской женится, тот счастлив будет».

Открытие первой в мире линии метро

Старейшей в мире подземкой является метрополитен в Лондоне. Именно этот город стал родиной такого вида транспорта, как метро.

Первую подземную электрическую дорогу открыли в Лондоне 4 ноября 1890 года. Ее протяженность составила 6 км – совсем крошечная по сегодняшним меркам. Дорогу назвали Metropolitan Railway, а впоследствии сократили до «метро».

День рождения кассового аппарата

4 ноября отмечается еще одно событие - день рождения кассового аппарата, произошедшее в 1879 году. Тогда американец из города Дейтон штата Огайо Джеймс Ритти никак не мог понять, почему его популярное кафе не приносит доход. Были подозрения, что виной всему вороватые буфетчики, но предприниматель не знал, как защитить свои деньги.

Однажды в отпуске, гуляя по кораблю, он увидел в машинном отделении устройство, фиксировавшее каждый оборот двигательного вала. Тогда Ритти загорелся идеей создать такое же устройство, которое будет фиксировать каждую покупку. Вернувшись из круиза, Ритти вместе с братом создал первый кассовый аппарат и 4 ноября запатентовал его.

Новшество не только научило буфетчиков честности, но и привлекло в кафе любителей поглазеть на новинку, что сделало Ритти состоятельным человеком.​