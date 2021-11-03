РИАМО - 3 ноя. Восстановить права пострадавших дольщиков ЖК «Опалиха парк» в подмосковном Красногорске можно в течение двух лет. Для оперативного решения этой проблемы региональное правительство привлекло инвестора ГК «Гранель», который предлагает комплексный план работ, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.

Застройщик ООО «Авест» начал реализацию проекта в 2014 году. Около 400 дольщиков инвестировали в строительство объекта свои средства. Жилой комплекс из пяти корпусов должны были сдать в 2018 году. Однако удалось возвести только половину первого корпуса, после чего работы остановились.

ГК «Гранель» предлагает достроить объект на внебюджетные инвестиционные средства. Это наиболее быстрый и эффективный механизм восстановления прав пострадавших дольщиков. В этом случае они получат квартиры в течение двух лет – до конца 2023 года.

Компания уже провела две встречи с инициативными группами дольщиков. Несколько дольщиков, интересы которых представляет управляющий партнер фирмы «ПоверенныйЪ» Даниил Синицын, выступают против инвестора и за передачу объекта Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства. Но, по мнению остальной части дольщиков, это затянет процесс решения общей проблемы. Большинство дольщиков ЖК «Опалиха парк» поддерживают план, предложенный ГК «Гранель». Люди понимают, что это наиболее быстрый, эффективный и реалистичный способ решения их проблемы.

По плану предусматриваются две основные меры решения проблемы дольщиков. Первая – достройка корпуса №1, который возведен примерно на 50%. Вторая мера – предоставление дольщикам корпусов №2 и №5 равнозначных квартир в корпусе №1 ЖК «Опалиха парк» или в новом жилом комплексе «Аникеевский», который ГК «Гранель» построит поблизости.

Завершение строительства будет находиться на особом контроле правительства Московской области. ГК «Гранель» имеет большой опыт в завершении строительства проблемных объектов. Среди них - ЖК «Квартал Лукино»; ЖК «Малина»; ЖК «Эстет»; ЖК на Тарасовской, 14; ЖК «Квартал Европа» и другие. При участии компании восстановлены права более 5,5 тыс. обманутых дольщиков. Девелопер готов применить наработанный опыт и в восстановлении прав дольщиков проекта «Опалиха парк».