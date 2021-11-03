РИАМО - 3 ноя. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве устанавливает личности неизвестных, устроивших съемку «элементов однополого полового акта» возле Вечного огня в Александровском саду в центре столицы, сообщает RTVI.

Авторам видеоролика может грозить уголовная ответственность по статье 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы). Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что следователям поручили провести проверку по факту обнародования видео. Официального комментария СК по данной ситуации пока нет.

СМИ предполагают, что речь идет о видеоролике, который быстро распространился в соцсетях 2 ноября. На нем две девушки целуются у Вечного огня. Предположительно, это Анна Михеева (снималась в телешоу «Пацанки») и Алена Ефремова (девушка, которую в ходе интернет-трансляции избил стример Андрей Бурим). Запись сделана в 2018 году.