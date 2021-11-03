РИАМО - 3 ноя. В День осведомленности о стрессе, который в этом году отмечают 3 ноября, психологи объяснили причины возникновения этого состояния. Так, способствовать возникновению стресса могут как серьезные проблемы, так и бытовые неурядицы, сообщает Nation News.

«Стресс всегда возникает неожиданно, он создает чувство разбитости и неопределенности. Стресс реже возникает у тех людей, которые принимают картину мира, в которой он живет. Картина мира создает поведение человека», - объяснила профессор Московского института психоанализа, доктор психологических наук Ольга Усанова.

Она отметила, что человеку легче перенести стресс, если он предупрежден о том, что может произойти неприятная ситуация.

Клинический психолог Михаил Хорс считает основной проблемой недостаточную осведомленность о причинах стресса. Стресс создает не негативное событие, а отношение к нему, восприятие самого человека.

«Например, человек испытывает стресс не из-за того, что его ребенок получил двойку в школе, а из-за того, что он считает, что плохие оценки нельзя получать», — пояснил Хорс.

Он уверен, что если научиться влиять на свое мировоззрение, то можно избегать стресса.