РИАМО - 3 ноя. В следующем году на реализацию госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья» из регионального бюджета будет направлено 5,6 млрд рублей. В основе политики в данной сфере останется налоговая поддержка предпринимательской активности, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

В число ключевых задач входят стимулирование роста инвестиций, поддержка социально незащищенных категорий населения и предоставление им льгот по транспортному налогу. Также будет оптимизирована налоговая нагрузка на бизнес, применяющий патентную систему налогообложения.

В рамках поддержки предпринимательства в Подмосковье планируется провести работу по выравниванию социально-экономического положения городских округов. В отдаленных муниципалитетах создадут льготные условия для работы бизнеса.

Кроме того, планируется сохранить эффективные налоговые льготы и продолжить работу по совершенствованию налогового законодательства.

«В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в Московской области действуют специальные налоговые режимы: упрощенная и патентная система налогообложения. Впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели могут воспользоваться налоговыми каникулами», - сказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Он пояснил, что упрощенная система предполагает пониженную ставку для отдельных категорий налогоплательщиков.

На реализацию подпрограмм, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, из областного бюджета пойдет 1,7 млрд рублей. Поддержка также будет оказываться в виде льгот по налогу на прибыть и имущество, создания инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Помимо этого, в Московской области продолжат работать меры по стимулированию инвестирования. На это направление – подпрограмму «Инвестиции в Подмосковье» – предусмотрено 3,3 млрд рублей.