РИАМО - 3 ноя. Три человека попали в больницу после наезда автомобиля в городе Видное подмосковного Ленинского округа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в 19:52 на нерегулируемом пешеходном переходе около дома №9 по Березовой улице.

Водитель за рулем Mercedes при развороте сбил троих пешеходов, переходивших проезжую часть. В результате ДТП женщина и двое несовершеннолетних в возрасте 2 и 17 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Водитель не скрылся с места происшествия. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в рамках проверки.