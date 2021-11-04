РИАМО - 4 ноя. В 2022 году в столице по программе капитального ремонта планируется заменить свыше 2,2 тыс. лифтов. В настоящее время завершены все подготовительные процедуры, в том числе конкурентные, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы по замене оборудования начнутся в январе во всех округах в соответствии с утвержденными графиками, всего поменяем 2,2 тыс. лифтов», - сказал Бирюков.

Наибольшая часть работ придется на Юго-Восточный округ – порядка 400 лифтов, Южный – свыше 350 лифтов и Юго-Западный – 315 лифтов. Обновлять будут то оборудование, у которого подошел к концу предельный срок эксплуатации. С 2011 года под замену пошло свыше 39 тыс. столичных лифтов.

«С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации», - рассказал Бирюков.

Он объяснил, что в подъездах с несколькими лифтами их замена производится поочередно, чтобы жители могли продолжать пользоваться подъемниками.

Для замены используется оборудование, произведенное в столице и Подмосковье. Его качество полностью соответствует всем нормативам.