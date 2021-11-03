РИАМО - 3 ноя. По словам главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, тесты на определение поддельных сертификатов о вакцинации будут использоваться для выявления мошенников. Они не получат массового применения для проверки всех вакцинированных людей, сообщает Газета.ru.

«Эти тесты не предназначены для широкого применения, чтобы каждого вакцинированного проверять. Они предназначены для выявления тех или иных групп мошенников. Я думаю, что они будут применяться, и мошенники будут наказаны», - рассказал Альтштейн.

Он отметил, что тесты будут использоваться как сложное научное исследование, с помощью которого невозможно проверить подлинность прививки у каждого человека.

Ученый также выразил надежду на то, что люди будут подходить к вакцинации осознанно и не приобретать поддельные сертификаты о вакцинации, причиняя таким образом вред себе и своим близким людям.

Ранее Альтштейн сообщил, что тесты на определение поддельных сертификатов о прививке против коронавируса не будут распространяться на препараты «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Специальный тест, который показывает, действительно ли человек вакцинировался от коронавируса или купил поддельный сертификат, разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.