РИАМО - 3 ноя. По словам главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, тесты на определение поддельных сертификатов о вакцинации будут использоваться для выявления мошенников. Они не получат массового применения для проверки всех вакцинированных людей, сообщает Газета.ru.
Он отметил, что тесты будут использоваться как сложное научное исследование, с помощью которого невозможно проверить подлинность прививки у каждого человека.
Ученый также выразил надежду на то, что люди будут подходить к вакцинации осознанно и не приобретать поддельные сертификаты о вакцинации, причиняя таким образом вред себе и своим близким людям.
Ранее Альтштейн сообщил, что тесты на определение поддельных сертификатов о прививке против коронавируса не будут распространяться на препараты «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».
Специальный тест, который показывает, действительно ли человек вакцинировался от коронавируса или купил поддельный сертификат, разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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