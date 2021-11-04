РИАМО - 4 ноя. В честь празднования Дня народного единства столичные парковки сделали бесплатными в течение трех дней - 4, 5 и 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Припарковаться без оплаты можно на всех улицах, парковки со шлагбаумами по-прежнему работают платно.

«Прошу водителей быть внимательными, не отвлекаться за рулем и парковаться без нарушений, чтобы избежать аварийно-опасных ситуаций», - подчеркнул заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Автомобилистам также напомнили, что оставленная в неположенном месте машина создает помехи для общественного транспорта и пешеходов.

Бесплатная парковка по праздникам - современная московская традиция. Такой подарок водителям делают на Новый год, День защитника Отчества, День Победы и в другие праздники.

Платную парковку на столичных улицах ввели в ноябре 2012 года в качестве эксперимента. С тех пор платное парковочное пространство несколько раз расширялось. Тарифы в зависимости от места составляют от 40 до 380 рублей в час. Средства, которые перечисляют водители, направляют на благоустройство городских территорий.

На вопросы, которые касаются платных парковок, ответят в контакт-центре «Московский транспорт». Для этого нужно позвонить по телефону 3210 (с мобильного) или +7 (495) 539-54-54.

В праздничные ноябрьские дни московские автобусы и электробусы курсируют по расписанию воскресенья, трамваи и пригородные поезда - по расписанию выходных дней. Метро работает по стандартному графику.