РИАМО - 3 ноя. В Подмосковье 40 государственных учреждений, расположенных в 31 городском округе, прошли проверку на предмет сохранности и целевого использования закрепленного за ними областного имущества, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Проверку проходили учреждения, подведомственные подмосковным министерствам здравоохранения, соцзащиты и образования, комитету лесного хозяйства, Главному архивному управлению, Главному управлению гражданской защиты и Главному управлению ветеринарии.

В ведении проверенных госучреждений находятся 660 объектов капитального строительства, чья общая площадь составляет 560 885 кв. м, а также 134 участка земли (836 га). Проверки позволяют выявить невостребованное имущество и вновь вовлечь его в оборот.

«При формировании плана контрольных мероприятий используется риск-ориентированный подход, когда проверки проходят в учреждениях, имущественный комплекс которых длительное время не подвергался проверке и объекты которых значительно удалены друг от друга», - сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Данные о невостребованных объектах направляются в Региональную геоинформационную систему, из которой профильные ведомства могут получить необходимую информацию.

«В ходе проверок может обнаружиться использование имущества без надлежаще оформленных документов, несогласованные с собственником перепланировки или предоставление областного имущества третьим лицам без разрешения собственника», - пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В таких случаях госучреждениям дают рекомендации по приведению документов в порядок. По итогам проведенных мероприятий сотрудники Минмособлимущества вынесли 112 предписаний. До конца года планируется проверить использование еще 7 имущественных комплексов, закрепленных за госучреждениями.