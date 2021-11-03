РИАМО - 3 ноя. Спектакль «Русалочка» Московского областного театра кукол вошел в лонг-лист театральной премии «Золотая Маска» - экспертный список самых заметных постановок России в сезоне 2020-2021 года, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Премьера «Русалочки» состоялась 21 октября 2020 года. Режиссером постановки выступил Борис Константинов.

В основе спектакля лежит одноименное произведение датского писателя Г. Х. Андерсена, рассказывающее историю о любви и самопожертвовании главной героини – русалки.

За год существования спектакль поучаствовал в фестивале «Рязанские смотрины» в Рязанском государственном областном театре кукол, в XI Международном фестивале театров кукол имени С. В. Образцова «Юбилей в кругу друзей», а также в Большом детском фестивале.