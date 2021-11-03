РИАМО - 3 ноя. С 1 ноября по 31 марта в Подмосковье приостановлено оказание услуг по благоустройству мест захоронений. Установку и замену надгробий и ограждений в соответствии с региональным стандартом в зимний период производить не будут, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Ограничения обусловлены промерзанием земли в холодное время года. Метеоусловия не позволят качественно установить надгробие или ограждение, поскольку будут нарушены технологические требования к монтажу и демонтажу конструкций.

Благоустройство мест захоронений проводится с разрешения уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела.

Все кладбища в Подмосковье открыты для посещений ежедневно. С октября по апрель посетить их можно с 10:00 до 17:00.

Вопросы, касающиеся погребения и похоронного дела, жители Подмосковья могут задать по телефону круглосуточной горячей линии ГБУ МО «ЦМУ»: 8 (498) 568-99-99 или через всплывающее окно на сайте memorialmo.ru.